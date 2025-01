Megosztás itt:

Rengeteg világsztárral dolgozott az elmúlt évtizedekben együtt. A teljesség igénye nélkül, például Bonnie Tylerrel, Phil Collins-szal, Chaka Khannel, Jennifer Rush-sal, Lionel Richie-vel is.

Új lemeze a A Memory Of Our Future óriási sikert aratott szerte a világon. A hallgatók szívét érintette meg az új album.

Az A Memory Of Our Future lemezen a zenén túl, komoly és mély emberi, társadalmi kérdésekkel is foglalkozik Leslie Mandoki. Számos díjjal jutalmazták már művészt.