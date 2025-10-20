Láthatatlan háború: így védik a magyar ATM-eket + videó

Kifosztották a Louvre-t! Kosaras emelővel, motoron menekülve raboltak el felbecsülhetetlen értékű ékszereket. Egy koronát elhagytak, ami tízmilliókat ér. Nézze meg a Radar riportját a filmbe illő Louvre-rablásról és a megdöbbentő biztonsági hiányosságokról!

Így védik a magyar eget: látogatás a győri rakétabázison + videó

Így védik a magyar eget! Bepillantás a győri légvédelmi rakétaezred high-tech világába. A modern NASAMS rendszerek és a hivatásos katonák a garancia a békénkre. Nézze meg Radar riportját, és ismerje meg a magyar légvédelem hivatásos hőseit és a lenyűgöző technikát, amivel a békénket őrzik!