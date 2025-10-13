Küzdeni mindig, feladni soha! – A Szívünk Napja üzenete minden magyar családnak + videó

A szív- és érrendszeri betegségek vezetik a halálozási statisztikákat, de a harc nem reménytelen. A 25 éves Szívünk Napja rendezvény legfontosabb üzenete, hogy a fegyvereink ebben a küzdelemben a legegyszerűbb, mindennapi tevékenységek: egy séta, a kertészkedés, vagy akár csak napi 3 perc mozgás, ahogy azt Kubatov Gábor is hangsúlyozta.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Hatalmas sikerrel, hosszú sorokban várakozó közönség előtt zárult a Törőcsik Mari Magyar Filmfesztivál Torontóban. A rendezvény, amelyen Bodrogi Gyula életműdíjat kapott, több mint egy egyszerű filmbemutató: egyfajta kulturális nagykövetségként bizonyította, hogy a magyar nemzet igazi határait a közös nyelv és művészet jelöli ki.