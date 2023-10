Radar - Különleges festmények és Zsolnay-alkotások

Megosztás itt:

Ellentétben az állandó kiállításokkal, most olyan művészeti alkotások is megcsodálhatóak, amelyek egyébként kizárólag magángyűjteményekben lelhetőek fel. Ilyen például három jelentős Zsolnay-gyűjtemény. A világhírű porcelángyár műremekeiért már a századfordulón is arisztokrata és királyi családok versengtek.

Kuriózum Moholy-Nagy László Kompozíció három körrel című festménye. A művész nem sokkal a halála előtt készítette 1946-ban. Moholy-Nagy, mint a nemzetközi avantgárd egyik legismertebb magyar alkotója élete nagy részét külföldön töltötte, így nagyon ritka, hogy Magyarországon bukkanjanak fel művei. Ez a darab körülbelül húsz évvel ezelőtt New Yorkból tért haza.

Kiemelkedő darab Zsolnay-gyűjteményből, a kígyós asztaldísz. Ez a motívum rendkívül népszerű volt a gyárban. Feltehetően Zsolnay Júlia férjének, a lengyel származású Sikorski Tádénak a keze munkáját dicséri.

Nem mehetünk el Paál László Naplemente című műve mellett sem. Könnyen lehet, hogy az őszi aukció sztárja lesz, a zseniális magyar művész egyik legkiemelkedőbb alkotása. Budapest szinte összes prominens kiállítóhelyén látható volt a XX. század első felében, de aztán hosszú évtizedekig rejtőzködött egy magángyűjteményben.