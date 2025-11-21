Kulisszatitkok a Harsány felvételéről: AI, foci és féktelen nevetés a Hír TV stúdiójában + videó
2025. november 21., péntek 18:45
Hír TV
A Hír TV stábja exkluzív bepillantást engedett a Harsány című műsor kulisszái mögé. A felvételen a jókedv garantált volt, a vendégek – köztük Hevesi Krisztina és Qka MC – pedig olyan fajsúlyos témákat is megvitattak a humor mellett, mint a mesterséges intelligencia hatása vagy a magyar válogatott teljesítménye.
