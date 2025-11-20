Korda György a drogbotrányokról: Nekünk példát kell mutatnunk – Vita a felelősségről és a sztárok hatásáról + videó
2025. november 20., csütörtök 18:15
Hír TV
A zenei világot az utóbbi hetekben több kábítószerrel kapcsolatos botrány rázta meg, amelyek túlmutatnak az egyéni ügyeken, és alapvető kérdéseket vetnek fel a művészi felelősségről. Amikor T. Danny vagy ByeAlex neve rendőrségi eljárásokkal kapcsolatban merül fel, a közvélemény joggal kérdezi: hol húzódik a határ a magánélet és a színpadi példamutatás között? A Korda házaspár a józan ész nevében fogalmazott meg kritikát.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.