Kiöli az iskola a gyerekkort? Balatoni Katalin: így lehet korszerű, mégis gyerekbarát az oktatás! - Radar + videó

2025. szeptember 29., hétfő 18:45 | Hír TV

Túl sok óra, túl nehéz táska, túlterhelt diákok – valós probléma, vagy csak a szülői aggodalom szól belőlünk? Sokan érezzük, hogy a mai oktatás elveszi a gyerekkor szabadságát. De vajon van-e kiút ebből a spirálból? Dr. Balatoni Katalin helyettes államtitkárral, miniszterelnöki biztossal beszélgettünk arról, hogyan lehet a magyar iskolarendszer egyszerre korszerű és gyerekbarát. Meglepő válaszok, amik megváltoztathatják a véleményed.

  • Kiöli az iskola a gyerekkort? Balatoni Katalin: így lehet korszerű, mégis gyerekbarát az oktatás! - Radar + videó

Megtörte a csendet! - Trump leleplezte a titkos Orbán-telefonhívás tartalmát: ennyit az orosz olajról

Bedőlt az amerikai autóipari óriás – milliárdok úszhatnak el a csődhullámban

Trump, Pápa és Musk is a titkos listán: Itt a bizottság brutális döntése! - Radar + videó

 Minden év októberében a világ figyelme Oslóra szegeződik, de a kulisszák mögött döbbenetes névsor kering. Bár a 2024-es díjat egy japán atombomba-ellenes szervezet, a Nihon Hidankyo kapta, a következő évi jelöltek között olyan nevek szerepelnek, mint Donald Trump, Ferenc pápa és Elon Musk! A titoktartás ellenére kiderült: ki és miért került fel a legtitkosabb listára, és hogyan értelmezi a Nobel-bizottság dinamikusan Alfred Nobel végrendeletét.

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Atomenergia vs. klímakatasztrófa? Jákli Gergely: így csökkentünk évente 17 millió tonna szén-dioxidot - Radar + videó

Atomenergia vs. klímakatasztrófa? Jákli Gergely: így csökkentünk évente 17 millió tonna szén-dioxidot - Radar + videó

 Hogyan lehet egyszerre megfelelni Európa legszigorúbb szabályozásának és közben felgyorsítani az építkezést? A fenntarthatóság kulcskérdés volt a Moszkvai Atomenergetikai Világhéten. Jákli Gergely, a Paks II. elnök-vezérigazgatója elmondta: a projekt nemcsak energiaszuverenitást hoz, hanem kulcsszerepet játszik a klímavédelemben. A végső cél: évente 17 millió tonna szén-dioxid-kibocsátás elkerülése. Kiderül, miért kell okos folyamatokra és partnerségekre építeni a sikerhez!
Radar - Miért elengedhetetlen a lovasrendőrség a 21. századi Magyarországon? + videó

Radar - Miért elengedhetetlen a lovasrendőrség a 21. századi Magyarországon? + videó

 Madarász Róbert rendőr őrnagy, a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályának vezetője rávilágít: bár több európai országban eltűnt, nálunk a lovasrendőrség ma létfontosságú. A feladat messze túlmutat a díszegyenruhán: hatékony fellépés a zöldhatáron a migrációval szemben, harc az illegális fakitermelés ellen, és a pozitív rendőr-kép építése a Városligetben.
