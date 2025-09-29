Kiöli az iskola a gyerekkort? Balatoni Katalin: így lehet korszerű, mégis gyerekbarát az oktatás! - Radar + videó

Trump, Pápa és Musk is a titkos listán: Itt a bizottság brutális döntése! - Radar + videó

Minden év októberében a világ figyelme Oslóra szegeződik, de a kulisszák mögött döbbenetes névsor kering. Bár a 2024-es díjat egy japán atombomba-ellenes szervezet, a Nihon Hidankyo kapta, a következő évi jelöltek között olyan nevek szerepelnek, mint Donald Trump, Ferenc pápa és Elon Musk! A titoktartás ellenére kiderült: ki és miért került fel a legtitkosabb listára, és hogyan értelmezi a Nobel-bizottság dinamikusan Alfred Nobel végrendeletét.