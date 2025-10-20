Kínos alku a Fehér Házban: Zelenszkij rakétákért lobbizott, de Trump már a budapesti Putyin-csúcsra készül + videó

Kínos alku a Fehér Házban? Zelenszkij Tomahawkokért könyörgött, de Trump már a budapesti békecsúcsra készül. Egy viselkedéselemző szerint Trump hátrányban van Putyinnal szemben. Nézze meg a Radar riportját, amelyből kiderül, mi zajlott valójában a Fehér Ház zárt ajtajai mögött!
Kifosztották a Louvre-t! Kosaras emelővel, motoron menekülve raboltak el felbecsülhetetlen értékű ékszereket. Egy koronát elhagytak, ami tízmilliókat ér. Nézze meg a Radar riportját a filmbe illő Louvre-rablásról és a megdöbbentő biztonsági hiányosságokról!
Láthatatlan háború a pénzünkért és az áramunkért! Egy új magyar kiberlabor Veszprémben mutatja be, hogyan védik meg az ATM-eket és erőműveket a támadásoktól. Nézze meg Radar riportját, amely bemutatja a jövő háborújának fegyvereit és az ellenük épített magyar pajzsot!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Így védik a magyar eget! Bepillantás a győri légvédelmi rakétaezred high-tech világába. A modern NASAMS rendszerek és a hivatásos katonák a garancia a békénkre. Nézze meg Radar riportját, és ismerje meg a magyar légvédelem hivatásos hőseit és a lenyűgöző technikát, amivel a békénket őrzik!
Október minden évben rózsaszínbe borul. A Lánchíd, a város ikonikus épületei, sőt, a közösségi médiát ellepő szalagok mind egy közös üzenetet hordoznak: a mellrák elleni küzdelem nemcsak egy hónapig tart, hanem egész évben folytatódik.