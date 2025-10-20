Keresés

Kifosztották a Louvre-t! Kosaras emelővel vitték el a kincseket + videó

2025. október 20., hétfő 19:00 | Hír TV
Párizs rablás biztonság gyémánt Louvre műkincs korona Napóleon Híradó Rachida Dati

Kifosztották a Louvre-t! Kosaras emelővel, motoron menekülve raboltak el felbecsülhetetlen értékű ékszereket. Egy koronát elhagytak, ami tízmilliókat ér. Nézze meg a Radar riportját a filmbe illő Louvre-rablásról és a megdöbbentő biztonsági hiányosságokról!

  • Kifosztották a Louvre-t! Kosaras emelővel vitték el a kincseket + videó

Láthatatlan háború: így védik a magyar ATM-eket + videó

Láthatatlan háború: így védik a magyar ATM-eket + videó

 Láthatatlan háború a pénzünkért és az áramunkért! Egy új magyar kiberlabor Veszprémben mutatja be, hogyan védik meg az ATM-eket és erőműveket a támadásoktól. Nézze meg Radar riportját, amely bemutatja a jövő háborújának fegyvereit és az ellenük épített magyar pajzsot!
Így védik a magyar eget: látogatás a győri rakétabázison + videó

Így védik a magyar eget: látogatás a győri rakétabázison + videó

 Így védik a magyar eget! Bepillantás a győri légvédelmi rakétaezred high-tech világába. A modern NASAMS rendszerek és a hivatásos katonák a garancia a békénkre. Nézze meg Radar riportját, és ismerje meg a magyar légvédelem hivatásos hőseit és a lenyűgöző technikát, amivel a békénket őrzik!

