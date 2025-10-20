Kifosztották a Louvre-t! Kosaras emelővel vitték el a kincseket + videó

Láthatatlan háború: így védik a magyar ATM-eket + videó

Láthatatlan háború a pénzünkért és az áramunkért! Egy új magyar kiberlabor Veszprémben mutatja be, hogyan védik meg az ATM-eket és erőműveket a támadásoktól. Nézze meg Radar riportját, amely bemutatja a jövő háborújának fegyvereit és az ellenük épített magyar pajzsot!