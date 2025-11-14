Iron Cat 2025: Dróntámadásokat és tűzharcot szimulált a magyar és szerb haderő a Dunán + videó
Megosztás itt:
2025. november 14., péntek 18:15
| Hír TV
Dróntámadás, tűzharc és merész hajós manőverek a Dunán: a Radar stábja testközelből követte végig az Iron Cat 2025 hadgyakorlatot. A magyar és szerb különleges erők, valamint a tűzszerészek közös kiképzése bebizonyította, hogy a magyar haderő a legmodernebb kihívásokra is készen áll.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Gyerekek, tudósok és űrhajósok együtt álmodtak a jövőről a II. Hazai Űrkongresszuson. És ha minden így megy tovább, a következő magyar, aki a csillagok közé jut, lehet, hogy már most ott ült a nézők között!