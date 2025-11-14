Iron Cat 2025: Dróntámadásokat és tűzharcot szimulált a magyar és szerb haderő a Dunán + videó

A fantom-jelöltek klubja – Miért kell titokban fotózni a Tisza Párt embereit? + videó

Így tüntetik el a tanúkat? Ukrán fantomcég fizetett 290 milliós óvadékot a pénzmosókért

A tükörbe nézés elmaradt? A Telex nem érti, miért nem nyilatkozik nekik a kormányfő

A nagy Zelenszkij-blöff: riogat, hergel, kuncsorog, majd „tárgyalna” – a kétségbeesés anatómiája

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Szombat este egy igazán szórakoztató műsorral várjuk Önöket! + videó Komoly témákra és harsány nevetésre készüljenek, a műsor házigazdája ugyanis Harsányi Levente, aki számára a humor nem tréfadolog. Vendégei pedig még nem is tudják mire vállalkoztak.