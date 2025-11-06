Hódok építkeznek Budapesten – A természet és a józan ész zseniális kompromisszuma + videó
2025. november 06., csütörtök 18:45
| Hír TV
Mi történik, ha a természet visszaveszi, ami az övé, de az ember útjában áll? A Radar ma este egy példaértékű magyar történetet mutat be Budapest határából. Hódok építettek gátrendszert a Csömöri-patakon, ami egy vasúti töltést veszélyeztetett. Az érintettek azonban rombolás helyett a józan észt választották: egy okos mérnöki megoldással mentették meg az élőhelyet és az infrastruktúrát is.
