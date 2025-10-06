Keresés

Higiénia 130 éve: Így védi a magyar rendszer a csecsemőket + videó

2025. október 06., hétfő 18:00 | Hír TV
egészség Takács Péter Higiénia

A romániai jászvásári gyermekkórház tragédiája sokkolta a közvéleményt: hét csecsemő halt meg eltitkolt kórházi fertőzésben. Takács Péter államtitkár szerint a magyar 130 éves tisztiorvosi hagyomány, a szigorú protokollok és a felelősségteljes személyzet kizárja a hasonló eseteket. Rusvai Miklós virológus is megerősítette: a magyar egészségügyi személyzet fegyelmezettsége nélkülözhetetlen. - Radar

  • Higiénia 130 éve: Így védi a magyar rendszer a csecsemőket + videó

Növekvő energiaigény: Paks adja a zsinóráramot – nézze meg! + videó

Lejönnénk a fosszilisről? Atomenergia nélkül nem fog menni!

 Áder János volt köztársasági elnök egyértelműen fogalmazott: a fosszilis energiáról való leválás atomenergia nélkül nem sikerülhet. Magyarország számára a megoldás a Paks által garantált folyamatos ellátás, amely a nap- és szélenergiát is kiegészíti. Lantos Csaba energiaügyi miniszter szerint Paks ma is az ország energiaellátásának gerince. - Radar
Világelső a nyúlban: Magyarország a második legnagyobb exportőr + videó

MAGYAR SIKER: Mi vagyunk a 2. legnagyobb nyúlexportőr!

 A magyar nyúlágazat kiválóan teljesít: hazánk a világ második legnagyobb vágónyúl exportőre. Míg a termelés 95%-a külföldre megy, egy spanyol-magyar kampány és egy 4,2 millió eurós pályázat célja, hogy a nyúlhúst itthon is népszerűsítse. Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta: a 21. század egyik legegészségesebb fehérjeforrását kell újra divatba hozni.

A sebészek lelkesedése garancia: ők a világ legjobb robotsebészei + videó

MAGYAR SIKER: A világ élvonalában a robotsebészet!

 A magyar mellkassebészet a világ élvonalában van! Az Országos Onkológiai Intézetben túljutottak az ezredik robotsebészeti operáción is. A robot asszisztált műtétek forradalmasítják a gyógyulást: a betegek két nap után hazamehetnek, és gyorsabban visszatérhetnek a normális kerékvágásba. A siker titka a lelkes, világszínvonalú magyar orvosok. - Radar
Hiánypótló kuriózumok az MMA-tól: Csáth Géza unokája illusztrálta a zeneszerző-íróról szóló rendhagyó könyvet + videó

Hiánypótló kuriózumok az MMA-tól: Csáth Géza unokája illusztrálta a zeneszerző-íróról szóló rendhagyó könyvet + videó

 Zeneszerző, író, és még illusztrátor dédunoka is! A Nemzetközi Könyvfesztivál egyik legnagyobb kuriózuma a Csáth Gézáról szóló rendhagyó kötet, amely az író eddig rejtett zenei munkásságát tárja fel. A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Kiadója olyan hiánypótló könyvekkel várja az olvasókat október 5-ig, amelyek a kortárs és a 20. századi magyar művészet legkevésbé ismert területeit is feltérképezik
Vörösiszap katasztrófa 15 éve: 10 áldozat, százmilliárdos kár, de nincs felelős – Az örök nyom Kolontár lelkén + videó

Vörösiszap katasztrófa 15 éve: 10 áldozat, százmilliárdos kár, de nincs felelős – Az örök nyom Kolontár lelkén + videó

 Tizenöt év telt el Magyarország legnagyobb ökológiai katasztrófája óta. 2010. október 4-én több mint egymillió köbméternyi mérgező vörösiszap öntötte el Kolontárt és Devecsert, tíz ember életét követelve. A lúgos áradat százmilliárdos károkat és tömeges állatpusztulást okozott, de a tragédiáért felelős MAL Zrt. vezetőket 2019-ben jogerősen felmentették. Az érintettek lelkében a seb máig nem gyógyult be.
