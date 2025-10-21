Hatalmas robbanás Százhalombattán: Tűz a Mol finomítójában, Kocsis Máté megnyugtatott: az energiaellátás nincs veszélyben

Hatalmas robbanás rázta meg Százhalombattát: tűz ütött ki a Mol olajfinomítójában. A katasztrófavédelem nagy erőkkel vonult a helyszínre. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője kizárta a terrorcselekményt, és megnyugtatott mindenkit: a robbanás nem veszélyezteti az ország energiaellátását.
Brüsszel pánikol a békecsúcs miatt! Kaja Kallas szerint a találkozó "nem szép". Kocsis Máté szerint csak irigyek, mert őket nem hívták meg. Nézze meg Híradónk riportját, amely bemutatja, miért pánikol Brüsszel a budapesti békecsúcstól!
"Nincs hova hátrálnunk!" – Gazdatüntetés Strasbourgban! Brüsszel elvenné a gazdák pénzét, hogy Ukrajnát támogassa és globalista alkukat kössön. Nézze meg Híradónk drámai, helyszíni tudósítását, és ismerje meg az elárult európai gazdák küzdelmét!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.