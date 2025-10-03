Hadiállapot a kartellek ellen: Donald Trump rendeletet adott ki, robbannak a hajók – Fentanil-háború a Karib-tengeren + videó

Hiánypótló kuriózumok az MMA-tól: Csáth Géza unokája illusztrálta a zeneszerző-íróról szóló rendhagyó könyvet + videó

Zeneszerző, író, és még illusztrátor dédunoka is! A Nemzetközi Könyvfesztivál egyik legnagyobb kuriózuma a Csáth Gézáról szóló rendhagyó kötet, amely az író eddig rejtett zenei munkásságát tárja fel. A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Kiadója olyan hiánypótló könyvekkel várja az olvasókat október 5-ig, amelyek a kortárs és a 20. századi magyar művészet legkevésbé ismert területeit is feltérképezik