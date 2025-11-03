Háború Rio utcáin – Amikor az állam kénytelen visszalőni + videó

Megosztás itt:

A valódi felvételeket szinte már meg sem lehet különböztetni a mesterséges intelligencia által kreáltaktól. Annál is inkább, mert sokszor maga a valóság is annyira hihetetlen és kaotikus, hogy szinte filmes jelenetnek tűnik.

Ez azonban sajnos egészen biztosan a valóság. Rengeteg ember halt meg Brazíliában rendőri intézkedés közben kedden, néhány héttel az országba szervezett ENSZ-klímacsúcs előtt. Rio de Janeiróban tömegével feküdtek az utcákon a holttestek, körülöttük síró gyászolókkal és bámészkodókkal.