Grúz embercsempészekre csaptak le a rendőrök + videó

Balog Gábor főosztályvezető, Nemzeti Nyomozó Iroda, Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály:

"A tavalyi évben 1005 fő személy került kihallgatásra és meggyanúsításra embercsempészés bűncselekménnyel. Külső szemlélő azt láthatná, hogy akár meg is szűnhetett az illegális migráció, hiszen híradások sem szólnak arról, hogy tömeges méretű migráció érné el Magyarországot. Viszont ez nem így van. Most a felszín alatt szerveződnek az újabb embercsempész csoportok. Ami ezt a látható csökkenést eredményezi, az az, hogy 2023. október 27-én Szerbia területén volt egy fegyveres összecsapás két rivális afgán embercsempész bűnszervezet között, melynek eredményeként három fő meghalt a helyszínen, illetve egy súlyos sérülést szenvedett az embercsempész csoport tagjai közül. Ezt követően a szerb hatóságok fokozott intézkedéseket vezettek be Szerbia területén."

A csempész bandák veszélyességét jól mutatja, hogy a szerbek találtak több, mint 100 éles fegyvert a hozzájuk tartozó lőszerekkel. A szerbek határozott intézkedéseinek terelő hatása volt a migrációra.

Balog Gábor hozzátette: "Szerbia területén, mind Bosznia Hercegovina irányába, mind pedig Románia irányába terelődik az útvonal. Mi ezt úgy tapasztaljuk, hogy Románia felől több esetben találkoztunk olyan szállításokkal, amelyek kamionokban, illetve tehergépjárművekben való megbújással történik, és a Magyarország és Románia közötti autópálya-határátkelőhelyen kerülnek felfedésre. Ez idén 14 esetben történt ilyen, 16 embercsempész került elfogásra, és közel 200 illegális migráns. Vannak olyan embercsempészek, akik a profitmaximalizálásért bármire képesek."

A főosztályvezető rámutatott: "Most pakisztáni elkövetői kör esetében találkozunk olyannal, hogy az általuk toborzott illegális migránsoknak megígérik, hogy Olaszországba viszik el őket, viszont az útvonal során, az útjuk során akár Románia, de előfordult, hogy Magyarország területén további pénzt követelnek az előre kialkudott összegen felül, esetenként további 5 ezer euróról beszélünk, amit követelnek, és addig, amíg ezt ki nem fizetik az embercsempész bűnszervezet számára, addig fogva tartják őket. Nem csak fogva tartják őket, hanem meg is kínozzák, ezt videóra veszik, és a felvételeket elküldik a rokonoknak, hogy azok fizessenek. Szerkesztőségünk birtokába jutott videókat brutalitásuk miatt csak kitakarva mutathatjuk meg. A Románia felől érkező migránsokat jellemzően afgán és pakisztáni csempészek szervezik, és próbálják Magyarország területére juttatni."