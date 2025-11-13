Forradalmi magyar áttörés – Egyetlen kezelés tüntette el az emlőrákot az egerekben + videó
Megosztás itt:
2025. november 13., csütörtök 18:15
| Hír TV
A rákgyógyítás legnagyobb kihívása, hogy a kemoterápia az egészséges sejteket is elpusztítja. A Radar ma este egy forradalmi magyar felfedezést mutat be: a HUN-REN és az ELTE kutatói egy „szappanbuborékba” csomagoltak egy szuperhatékony vegyületet, amely célzottan öli meg a tumort, miközben megkíméli a testet.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Kapu Tibor után a tartalékos űrhajós, Cserényi Gyula is űrmisszión vehet részt. A Hunor Program következő űrhajósával a II. Orion űrkongresszuson találkoztunk, ahol az űrkutatás generációs hatásairól és persze a rajongásról is beszélgettünk .