Fordulóponton a Föld: Nemzetbiztonsági kockázattá vált a klímaváltozás – Izland már a legrosszabbra készül + videó
Megosztás itt:
2025. november 21., péntek 19:00
| Hír TV
Gyakori beszédtéma az ökológiai válság, de a tudományos előrejelzések mostanra átlépték az elméleti viták szintjét. A klímakutatók szerint a Föld egy kritikus "fordulópont" előtt áll, amelynek átlépése visszafordíthatatlan változásokat – például az antarktiszi jégtakaró összeomlását vagy az Amazonas elvesztését – eredményezheti. Ez már nemcsak környezetvédelmi, hanem stratégiai kérdés.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.