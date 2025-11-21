Fordulóponton a Föld: Nemzetbiztonsági kockázattá vált a klímaváltozás – Izland már a legrosszabbra készül + videó

A Tisza Párt szeretetnyelve: B@sszák meg az újságírók! – Trágár ámokfutásba kezdett Magyar Péter borsodi jelöltje

Összeomlott a brüsszeli hazugsággyár: Már Washington is területi engedményekről és békéről tárgyal – Orbán Balázs a fordulatról

Már a Katasztrófavédelem is figyelmeztet a hétvégi havazásra

Francia vezérkari főnök: fel kell készülniük arra, hogy gyerekeink meghalhatnak a fronton + videó

A valóság beismerése: Európa vezetői elfogadták a frontvonalat mint tárgyalási alapot?

A projektmenedzser lebukott: Magyar Péter orra már a Holdig ér – Bohár Dániel helyretette a notórius hazudozót + videó

3,4 milliárdos függetlenség: Brüsszel ennyiért vette meg a Telexet, hogy a magyar kormányt támadja + videó

Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó

A mozgás fordítottan arányos a telefonhasználattal. Ráckevén a szülők is beszállnak: közös séta az iskolába és gyümölcsbár az egészségért.

