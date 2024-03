Feladta magát a legkeresettebb bűnöző + videó

Megosztás itt:

Az ügyben Varga Mónika, a Nemzeti Nyomozó Iroda szóvivője tájékoztatta a HírTV-t.

"Cs. Andrást évek óta kereste a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Évekkel ezelőtt folytattunk büntetőeljárást egy bűnszervezettel kapcsolatban, akik kábítószer-kereskedelemmel voltak gyanúsíthatók, mármint a tagok. Ennek a társaságnak volt az egyik tagja Cs. András, és évek óta kerestük. Felkerült egyébként az Europolnak a Most Wanted listájára is, több más társával egyetemben, és aztán most volt a fordulópont az ő ügyében, mégpedig úgy, hogy ő önként feladta magát a hatóságoknál. Ez a bűnszervezet egyébként még 2020 és 2021-ben hozott létre Bács Kiskun Vármegyében egy professzionálisan kialakított high-tech technológiával kialakított kábítószer-termesztő üzemet, mintegy 300 millió forintos beruházással, és ebben a termesztőüzemben termesztették a kábítószert. Amikor kollégáim 2021-ben lecsaptak rájuk, akkor 165 kilogramm kábítószert le is foglaltak tőlük. Nagy sikernek volt tekinthető, hogy 2022 őszén és 2023 őszén is. Ez az öt fő egyszerre felkerült a Most Wanted listájára, és egy médiakampány keretében is egyébként számos országban látható volt az arcképük, és számos helyen egyébként elérhetővé vált az ő nevük, fotójuk, és ezáltal próbáltuk egyébként felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy őket keressük, és amennyiben valaki információval, adattal tud szolgálni az ő hollétükkel kapcsolatban, akkor értesítse a hatóságokat. Amikor tavaly nyáron megtaláltuk ezt a három elkövetőt, akkor még kettő, Cs. András, illetőleg Bagaméri Tamás még továbbra is szökésben volt. Cs. András, ahogy említettem, most adta föl magát önként a hatóságoknak. Bagaméri Tamást azonban továbbra is keressük, és ugyanúgy még a Most Wanted listán az Europol listáján szerepel."

A csoport ahogyan mondani szokták nem volt kispályás. A nagy profit reményében rengeteg pénzt és energiát fektettek a kábítószer kereskedelembe. A hatalmas épületekben termesztették a kannabiszt, a szakértők szerint is profi technikával. A bűnszervezetnek hét tagja volt, és a 2021-ben 2 elkövetőt sikerült elfogni. 5 társuk ellen európai elfogatóparancsot adtak ki. Cs. András innentől személyesen vesz részt a bírósági eljárásban. Egyik társát még keresik a rendőrök. Aki felismeri a férfit, hívja a rendőrséget, ahogyan mondani szokták, ne kíséreljék meg elfogását.

Az ügy kapcsán szintén megszólalt Harmati Judit, a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője: "A férfival szemben az ügyészség a távollétében emelt vádat, és amikor zajlott a tárgyalás az egyik tárgyalási napon a távol lévő terhelt védőjén keresztül jelentkezett az ügyésznél, hogy szeretné magát feladni. Az ügyészséggel való egyeztetést követően a terhelt és védője másnap megjelentek a nyomozóhatóságnál, ahol nyomban őrizetbe vették a férfit, és az ügyészség indítványára.