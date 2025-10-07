Ez vár a kutyaviadalos, kegyetlen állatkínzókra 2025-től! + videó

Megosztás itt:

„Ők a hang a hangtalanokért!”: Tilos a lánc és a koldulás!

Magyarország új, szigorú állatvédelmi korszaka kezdődött! Kapin Richárd, a Szurkolók az Állatokért Alapítvány alapítója szerint az állatok csak ránk számíthatnak, hiszen nekik nincs hangjuk. Ezért van szükség a kormány által frissen bevezetett törvényi szigorra!

Az Országgyűlés 2025-ben egyhangúlag fogadta el az új, szigorú törvényt, amely végre tiltja az olyan kegyetlen praktikákat, mint a láncon tartás, az állattal való koldulás és az élő állatok sorsolása. A törvény bűncselekménnyé minősíti a kölykök korai elválasztását is.

A mindennapokban azonban még mindig rengeteg a szörnyűség: Rozi esete, akit a gazdája a kocsija után kötött, jól mutatja, hogy „jók a törvényeink, csak ezt be kéne tartatni”. A bíróság mindössze nevetséges 425 ezer forintos pénzbírságot szabott ki. Itt az idő, hogy a kegyetlen állatkínzók a pénzbírság helyett a börtönt válasszák!

5 év BÖRTÖN a szaporítóknak: Kormányzati összefogás az igazságért

Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kormánybiztosa hangsúlyozta: az állatvédelem végre közös ügy lett. A kormány reagált a gyömrői esethez hasonló botrányokra, és súlyosabb minősített esetté tette az állatkínzást, ha azt menhelyen vagy telepen követik el.

A cél a jogszabályok folyamatos felülvizsgálata, mert mint mondta: „Minden állatkínzót el kell, hogy ítéljenek, és minden állatkínzónak meg kell kapnia a büntetését!” Éppen ezért tettek bűncselekménnyé minden olyan cselekményt, amely az illegális szaporítók tevékenységét segíti (például a kiskutyák korai leválasztása és külföldre vitele). A legszigorúbb esetekben az állatkínzók akár 5 évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatnak.

A civil összefogás megható ereje

A törvények mögött a civilek állnak: 50−60 állatvédő szervezet fogott össze, hogy országosan segítsék egymást. Ahogy Kapin Richárd mondja: „Sok embernek ez nagyon jó, hogy ők miért nem tudnak beszélni, mert hogyha tudnának, akkor rájönnének az emberek amúgy, hogy milyen mocskosak tudnak lenni.”

A láncon tartás kegyetlen és veszélyes, ezért az új törvény kiemelt figyelmet fordít az oktatásra is, hogy a gyerekek már abban a tudatban nőjenek fel: az állatokat tisztelettel és odaadóan kell kezelni. Kapin Richárd üzeni: „Nem ciki megmenteni egy kiskutyát… ők csak ránk számíthatnak.” Magyarországon új korszak kezdődött: az állatok nem tárgyak, hanem társak.