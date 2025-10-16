Keresés

2025. 10. 16. Csütörtök Gál napja
Európa egy harmadik generációs gravitációshullám-detektor, az Einstein teleszkóp megépítésére készül

2025. október 16., csütörtök 18:45 | Hír TV
Debrecen tudomány Albert Einstein relativitáselmélet GPS Magyarország Radar Einstein Teleszkóp gravitációs hullám

Gondolta volna, hogy a GPS és a modern rákgyógyítás is Einstein elméletein alapul? A Radar stábja Olaszországban járt utána, hogyan forradalmasíthatja a világot az Einstein Teleszkóp, egy új gravitációshullám-detektor, amelynek megépítésére nemrég még Magyarország is jó eséllyel pályázott.

  • Európa egy harmadik generációs gravitációshullám-detektor, az Einstein teleszkóp megépítésére készül

