Én is apa vagyok, tudom, hogy hibáztam – Gróf Dávid bocsánatot kért, de súlyos eltiltás vár rá + videó

"Szeretnék bocsánatot kérni" – ezekkel a szavakkal reagált Gróf Dávid arra, hogy az Újpest-Ferencváros rangadó hevében ellökött egy labdaszedő gyereket. A RADAR műsora a botrányos esetet boncolgatta, feltéve a kérdést: hol a határa a sportolói szenvedélynek, és mekkora a sportolók felelőssége, mint példaképeké?
Brüsszel pánikol a békecsúcs miatt! Kaja Kallas szerint a találkozó "nem szép". Kocsis Máté szerint csak irigyek, mert őket nem hívták meg. Nézze meg Híradónk riportját, amely bemutatja, miért pánikol Brüsszel a budapesti békecsúcstól!
"Nincs hova hátrálnunk!" – Gazdatüntetés Strasbourgban! Brüsszel elvenné a gazdák pénzét, hogy Ukrajnát támogassa és globalista alkukat kössön. Nézze meg Híradónk drámai, helyszíni tudósítását, és ismerje meg az elárult európai gazdák küzdelmét!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.