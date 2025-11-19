A modern orvostudomány ma már csodákra képes, de az 500 grammos újszülöttek életben maradása érdekében az anyatej nem csupán táplálék, hanem életmentő gyógyszer is. Dr. Gárdos László neonatológus szerint a női tejben található immunsejtek és védőanyagok pótolhatatlanok, különösen a legkritikusabb első 48–72 órában, amikor a donortej is életmentővé válhat.
Életmentő gyógyszer: az anyatej mint virtuális köldökzsinór – A magyar neonatológia stratégiai fejlesztése + videó
2025. november 19., szerda 18:45 | Hír TV