Radar: Egyhetes közúti ellenőrzést tart a rendőrség + videó

Vojtosovits János, osztályvezető-helyettes, közlekedésrendészeti főosztály, ORFK az akcióról elmondta: "Az ellenőrzések a mai napon kifejezetten a közúti közlekedésben részt vevő, közúti áru és jármű szállító járművek és személyzetük ellenőrzésére irányul. Ezen belül célzottan a tehergépjárművek és autóbuszok vezetőinek vezetési és pihenőidejének ellenőrzésére és ezen szabályok betartására irányulnak. A csapat összetétele ilyen esetekben speciális. Mindig van egy olyan jól képzett kezelőnk, ellenőrünk aki rendelkezik az ellenőrzéshez szükséges jogosultsággal illetve mindenféle technikai és műszaki eszköz rendelkezésre áll a helyszíni ellenőrzések lefolytatására. Már az első órában előfordult jogsértés.

Az eddigi tapasztalatunk jellemzően a kártyaletöltések elmaradása illetve kártya nélküli járművezetés jogsértése. Ezen kívül megállítottunk 12 járművet egyéb jogsértést nem tapasztaltunk. Az ellenőrzés mától egy héten keresztül tart."

Zsinkai Elvira, munkatárs, közlekedésrendészeti főosztály, ORFK hozzátette: "Konkrétan február 19 és 25 között kerül megrendezésre a Roadpol, Track and Bus elnevezésű közlekedésbiztonsági ellenőrzése mely során a kollégák is a teherautók, a nehéz tehergépkocsik és a buszok ellenőrzésére fognak fókuszálni. Konkrétan ilyenkor járműre, járművezetőkre illetve a rakományra helyezzük a nagyobb hangsúlyt, de fontos hogy minden kategóriában megfelelően legyenek dokumentálva az okmányok illetve megfelelő képesítéssel és képességekkel rendelkezzen a járművezető. Nem ez az első ilyen jellegű ellenőrzés Magyarországon és a számok azt mutatják, hogy van létjogosultsága az ilyen jellegű razziáknak.

Több ilyen ellenőrzésre kerül sor, pontos helyszíneket nem tudok mondani, de mivel minden vármegyében ki van adva a feladat ezért minden vármegye közlekedésrendészeti rendőrei részt vesznek ebben az ellenőrzésben. Azt tudom mondani, hogy a tavaly novemberi ellenőrzés során kb. 7000 járművet ellenőriztünk, 2000 nehéz tehergépkocsit és kb. 700-800 busz került ellenőrzés alá. Teherautóknak kb. 25 százaléka, buszoknak pedig kb. 12 százaléka volt jogsértő az ellenőrzésekkor. A rendőröknek a helyszínen, több dolgot is figyelniük kell.

Kategorizálnunk kell, vannak műszaki vonatkozású ellenőrzések, vannak a járművezető személyére vonatkozó ellenőrzések illetve vannak a rakományra vonatkozó ellenőrzések is, mind műszaki, mind a járművezetők szempontjából fontos, hogy megfelelő papírokkal rendelkezzen mind a jármű mind a járművezető, megfelelő állapotban legyen a járművezető, ne legyen ittas, ne legyen fáradt illetve a rakomány tekintetében ne legyen túlsúlyos a rakomány, ne lógjon túl. Mert a cél mint mindig, az utak biztonságosabbá tétele."

Az ORFK munkatársa hangsúlyozta: "

Meglepő módon előfordult már, hogy ittas vezetésen kapták a jármű vezetőjét mind teherautó mind busz vezetőjének a vonatkozásában és meglepő bár lehet, hogy az utasok körében nem köztudott tény hogy a hol van biztonsági öv buszon mindenképpen csatolni kell az utasnak magát tehát ez az ő felelőssége nem pedig a buszvezető felelőssége, hogy az a biztonsági öv be legyen csatolva. Érdemes tehát odafigyelni arra, hogy be legyen csatolva a biztonsági öv, ugyanis a használata a biztonság szempontjából is kiemelten fontos, az öv használatának elmulasztása személyenként akár több tízezer forintos bírságot is vonhat maga után."