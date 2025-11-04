Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 04. Kedd Károly napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Radar

Egy magyar orvos, aki visszaadja a mozgást – A Parkinson-műtét csodája + videó

2025. november 04., kedd 18:30 | Hír TV

Néha egyetlen apró, akaratlan mozdulat is hősies küzdelmet jelez. A Parkinson-kór évtizedekig gyógyíthatatlannak számított. A Radar ma este egy olyan magyar idegsebészt és egy olyan forradalmi eljárást mutat be, amely szó szerint újra mozgásba hozhatja az életet. Dr. Valálik István és pácienseinek története a reményről és a magyar orvostudomány sikeréről.

  • Egy magyar orvos, aki visszaadja a mozgást – A Parkinson-műtét csodája + videó

További híreink

Több százezer magyar veszélyben! Ukrajnából és az USA-ból is bejelentkeztek a Tisza-appba!

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Erre senki sem számított: kiderült, hol lakik majd Orbán Viktor Washingtonban – videó

Ettől az egy hozzávalótól lesz a tökéletes, krémes a rántotta

Ez a 3 csillagjegy új életet kezdhet jövőre, vajon te is köztük vagy?

Orosz olaj: sorra hullanak a csontvázak a szekrényből

Megszorítások, költségvetési hiány árnyékában épült fel 270 millió euróból a legnagyobb román ortodox templom

Keddi sportműsor: Rossi keretet hirdet; Pool–Real és PSG–Bayern a BL-ben

Láncreakció – Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat + videó

További híreink

Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A világháború előszele: az unióban sorra töltik fel a kaszárnyákat
2
Megszorítások, költségvetési hiány árnyékában épült fel 270 millió euróból a legnagyobb román ortodox templom
3
Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát
4
Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó
5
„Csapataink harcban álltak” – nemzeti gyásznap van ma Magyarországon
6
Peru megszakította diplomáciai kapcsolatait Mexikóval
7
Amfetamint és kokaint is fogyasztott rendszeresen a lebukott magyar rapsztár
8
Csattanás az M43-ason – több mint 50 utas érintett a buszbalesetben
9
Vezércikk – Újabb botrány fokozza a káoszt a Tisza Párton belül + videó
10
Orbán Viktor: Január 1-től több lépésben bevezetjük a 14. havi nyugdíjat+ videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!