Egy magyar orvos, aki visszaadja a mozgást – A Parkinson-műtét csodája + videó
2025. november 04., kedd 18:30
| Hír TV
Néha egyetlen apró, akaratlan mozdulat is hősies küzdelmet jelez. A Parkinson-kór évtizedekig gyógyíthatatlannak számított. A Radar ma este egy olyan magyar idegsebészt és egy olyan forradalmi eljárást mutat be, amely szó szerint újra mozgásba hozhatja az életet. Dr. Valálik István és pácienseinek története a reményről és a magyar orvostudomány sikeréről.
