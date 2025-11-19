ByeAlex és a rapper ellen indult eljárás, miközben a zenekarok a drogellenes küzdelmet sürgetik + videóegy
2025. november 19., szerda 18:15
| Hír TV
Újabb zenei drogbotrányokról szólnak a hírek: T. Danny rapperrel szemben korábban, ByeAlex nevű előadó és zenésztársai ellen pedig novemberben indult eljárás kábítószerbirtoklás és fogyasztás gyanújával. Ezzel szemben a Dirty Slippers egy évtizede folytatja drogellenes misszióját.
