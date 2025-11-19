ByeAlex és a rapper ellen indult eljárás, miközben a zenekarok a drogellenes küzdelmet sürgetik + videóegy

A kartell mint üzleti stratégia: Bige László cégénél újabb versenyfelügyeleti eljárás indult a régi ügy mellett

Nemcsak Zelenszkijt, hanem a nagyhatalmú kabinetfőnökét is lehallgatták a sikkasztási botrányban + videó

Lehullt az álarc: a Tisza Párt jelöltlistája a Gyurcsány-korszak újrahasznosított terméke + videó

Új tervet dolgozott ki titokban az ukrajnai háború lezárására a Trump adminisztráció + videó

Orbán Balázs szerint a magyarok válasza egyértelmű: Nem fogjuk finanszírozni a korrupt háborús maffiát, aminek célja a magyarok jövőjének veszélybe sodrása.

Több mint 20 fős csapat 6 héten keresztül kézzel rajzolta a tetoválásokat. A viaszfigura már megtekinthető a budapesti kiállításon.

