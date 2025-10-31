Borzongás Londonban – Megnyílt a kiállítás, ami az okkultizmus sötét titkait tárja fel + videó
2025. október 31., péntek
Halloween közeledtével Londonban egy olyan kiállítás nyílt, amely garantáltan megborzongatja a látogatókat. A „Sötét titkok” című tárlat az okkultizmus, a babonák és a természetfeletti sötét erőinek világába kalauzolja az érdeklődőket, 27 termen keresztül. Mai adásunkban bekukkantunk a vámpírvadász készletek, elátkozott babák és hírhedt okkultisták bizarr gyűjteményébe.
