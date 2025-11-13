Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 13. Csütörtök Szilvia napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Radar

Balatonfüreden most tényleg megnyílt a kapu az űr felé + videó

2025. november 13., csütörtök 19:00 | Hír TV

Gyerekek, tudósok és űrhajósok együtt álmodtak a jövőről a II. Hazai Űrkongresszuson. És ha minden így megy tovább, a következő magyar, aki a csillagok közé jut, lehet, hogy már most ott ült a nézők között!

  • Balatonfüreden most tényleg megnyílt a kapu az űr felé + videó

További híreink

Európába hozzák a vérfertőzést?

Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben

Így tündökölt a Romanov-dinasztia 1903-ban a történelem legpompásabb bálján – Galéria

Korrupciós botrány ide vagy oda, Brüsszel nem zárja el a pénzcsapot Ukrajnának

Mély megrendülés: gyászol a Vígszínház, szörnyű veszteség érte a társulatot

Ukrajna keresztbe tehet Marco Rossi csapatának, de hatalmasat bukhat is

Zelenszkij bukásához is vezethet a korrupciós botrány + videó

Vége a tejfölnek? Fontos változás jöhet a boltokba!

A magyar út győzelme: A G7 tűzszünetet, az USA energiafüggetlenséget sürget

További híreink

A magyar út győzelme: A G7 tűzszünetet, az USA energiafüggetlenséget sürget

Halálos baleset történt a 4-es számú főúton

Brüsszelnek üzent Szijjártó Péter

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kormányinfó – Jövőre a kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat + videó
2
A Hír TV információi szerint ma fotózzák a legnagyobb titokban a Tisza Párt jelöltjeit + videó
3
Halálos baleset történt a 4-es számú főúton
4
Újabb botrány fenyeget Brüsszelben
5
Vezércikk – Az egyik legelkötelezettebb aktivistája hagyta faképnél Magyar Pétert + videó
6
Megszólalt az Ukrajnában kirobban korrupciós botrányról Orbán Viktor
7
Házkutatást tartottak ByeAlexnél
8
Megrázó – hároméves gyermek rohant autó elé a szabolcsi Hodászon
9
Egy török nyaraló jóval olcsóbb, mint egy balatoni
10
Háború Ukrajnában - korrupciós botrány: külföldre menekült Volodimir Zelenszkij jó barátja + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!