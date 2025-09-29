Atomenergia vs. klímakatasztrófa? Jákli Gergely: így csökkentünk évente 17 millió tonna szén-dioxidot - Radar + videó

Gulyás Gergely: Mindig azt mondjuk, innen már nincs lejjebb, aztán kiderül, hogy mégis van + videó

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Túl sok óra, túl nehéz táska, túlterhelt diákok – valós probléma, vagy csak a szülői aggodalom szól belőlünk? Sokan érezzük, hogy a mai oktatás elveszi a gyerekkor szabadságát. De vajon van-e kiút ebből a spirálból? Dr. Balatoni Katalin helyettes államtitkárral, miniszterelnöki biztossal beszélgettünk arról, hogyan lehet a magyar iskolarendszer egyszerre korszerű és gyerekbarát. Meglepő válaszok, amik megváltoztathatják a véleményed.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Kapcsolódó tartalmak

Trump, Pápa és Musk is a titkos listán: Itt a bizottság brutális döntése! - Radar + videó Minden év októberében a világ figyelme Oslóra szegeződik, de a kulisszák mögött döbbenetes névsor kering. Bár a 2024-es díjat egy japán atombomba-ellenes szervezet, a Nihon Hidankyo kapta, a következő évi jelöltek között olyan nevek szerepelnek, mint Donald Trump, Ferenc pápa és Elon Musk! A titoktartás ellenére kiderült: ki és miért került fel a legtitkosabb listára, és hogyan értelmezi a Nobel-bizottság dinamikusan Alfred Nobel végrendeletét.

Radar - Miért elengedhetetlen a lovasrendőrség a 21. századi Magyarországon? + videó Madarász Róbert rendőr őrnagy, a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályának vezetője rávilágít: bár több európai országban eltűnt, nálunk a lovasrendőrség ma létfontosságú. A feladat messze túlmutat a díszegyenruhán: hatékony fellépés a zöldhatáron a migrációval szemben, harc az illegális fakitermelés ellen, és a pozitív rendőr-kép építése a Városligetben.