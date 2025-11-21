Keresés

Amikor a techno és a drog találkozik: Zacher Gábor a kristálykultúráról és a rendőrségi módszerekről + videó

2025. november 21., péntek 18:15

"Szakmailag mélységesen elítélendő" – fogalmazott Zacher Gábor toxikológus a rendőrségi fellépés módszertanáról, utalva arra, hogy pusztán klinikai tünetek (tág pupilla, izzadás) alapján nem lehet droghasználatot diagnosztizálni. A "Radar" riportja azonban rávilágít az érem másik oldalára is: a technokultúra és a "kristály" típusú szerek összefonódására, valamint arra a kényszerre, hogy a hatóságoknak fel kell lépniük a terjedő kábítószer-kereskedelem ellen.

  • Amikor a techno és a drog találkozik: Zacher Gábor a kristálykultúráról és a rendőrségi módszerekről + videó

