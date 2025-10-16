Amikor a rabbiknak kell rendet tenni: Erzsébetváros fellázadt a baloldali városvezetés ellen
2025. október 16., csütörtök 18:15
Hajnali ordibálás, részeg turisták, kábítószer-dílerektől hemzsegő utcák – betelt a pohár a fővárosi bulinegyedben. Két rabbi vette kezébe a kezdeményezést, és népszavazást indított Belső-Erzsébetváros kiválásáért, mert a baloldali kerületvezetés tehetetlen a káosszal szemben.
