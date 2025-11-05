A türelem vége – Trump kőkemény ultimátumot adott Nigériának a keresztények védelmében + videó
2025. november 05., szerda 18:15
| Hír TV
Donald Trump amerikai elnök megelégelte a tétlenséget: kőkemény, ultimátumszerű üzenetben figyelmeztette Nigériát, hogy ha nem vet véget az iszlamista terroristák által elkövetett kereszténygyilkosságoknak, azonnal leállítja a segélyeket, és akár katonai beavatkozást is elrendel. A Radar ma este ennek a példátlanul erős fellépésnek és a mögötte húzódó drámai helyzetnek jár utána.
