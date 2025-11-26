Keresés

A Szörnyeteg a családban: kegyetlen csecsemőbántalmazás, letartóztatták az apát + videó

2025. november 26., szerda 18:15 | Hír TV
bűnügy családon belüli erőszak életveszély rendőrség gyermekvédelem brutális Hír TV Radar csecsemőbántalmazás

Felfoghatatlan kegyetlenség rázta meg az országot: életveszélyes állapotban, koponyatöréssel szállítottak kórházba egy mindössze hathetes kisfiút. A gyanú szerint saját apja bántalmazta brutálisan a védekezésre képtelen csecsemőt. A Radar riportja a családi dráma legsötétebb mélységeit és a nyomozás részleteit tárja fel.

  • A Szörnyeteg a családban: kegyetlen csecsemőbántalmazás, letartóztatták az apát + videó

Így készül a darts-világbajnokságra Kovács Patrik

Így készül a darts-világbajnokságra Kovács Patrik

 Nyomás nélkül, az esélytelenek nyugalmával várja a december 11-én kezdődő darts-világbajnokság rajtját Kovács Patrik, a torna magyar indulója, aki az első fordulóban az angol Callan Rydz ellen lép majd színpadra.

