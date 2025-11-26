A Szörnyeteg a családban: kegyetlen csecsemőbántalmazás, letartóztatták az apát + videó

Felfoghatatlan kegyetlenség rázta meg az országot: életveszélyes állapotban, koponyatöréssel szállítottak kórházba egy mindössze hathetes kisfiút. A gyanú szerint saját apja bántalmazta brutálisan a védekezésre képtelen csecsemőt. A Radar riportja a családi dráma legsötétebb mélységeit és a nyomozás részleteit tárja fel.
Nyomás nélkül, az esélytelenek nyugalmával várja a december 11-én kezdődő darts-világbajnokság rajtját Kovács Patrik, a torna magyar indulója, aki az első fordulóban az angol Callan Rydz ellen lép majd színpadra.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.