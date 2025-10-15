A szabadság halálos ára: Az e-roller veszélyeire figyelmeztet a legújabb tragédia

Újabb e-rolleres tragédia rázta meg az országot: Nagykőrösön egy férfi halálos balesetet szenvedett, miután egy őzzel ütközött. A baleset ismét rámutat a szabályozatlan közlekedési eszköz halálos veszélyeire, és arra, hogy a bukósisak életeket menthetett volna. Híradónk a riasztó statisztikákat és a várható új szabályozást is bemutatja.
Történelmi beruházást adtak át Vajszlón: egy 2,2 milliárd forintos, 70%-ban kormány által támogatott intelligens öntözőrendszerrel veszik fel a harcot az aszály ellen. Nagy István agrárminiszter szerint a magyar modell működik: a tudatos vízgazdálkodásnak köszönhetően idén 200 ezer hektárral kevesebb területet sújtott aszálykár, mint két éve.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.