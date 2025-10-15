Keresés

A szabadság halálos ára: Az e-roller veszélyeire figyelmeztet a legújabb tragédia

2025. október 15., szerda 19:00 | Hír TV
szabályozás tragédia KRESZ Nagykőrös baleset bukósisak Híradó közlekedés elektromos roller e-roller

Újabb e-rolleres tragédia rázta meg az országot: Nagykőrösön egy férfi halálos balesetet szenvedett, miután egy őzzel ütközött. A baleset ismét rámutat a szabályozatlan közlekedési eszköz halálos veszélyeire, és arra, hogy a bukósisak életeket menthetett volna. Híradónk a riasztó statisztikákat és a várható új szabályozást is bemutatja.

  A szabadság halálos ára: Az e-roller veszélyeire figyelmeztet a legújabb tragédia

 Történelmi beruházást adtak át Vajszlón: egy 2,2 milliárd forintos, 70%-ban kormány által támogatott intelligens öntözőrendszerrel veszik fel a harcot az aszály ellen. Nagy István agrárminiszter szerint a magyar modell működik: a tudatos vízgazdálkodásnak köszönhetően idén 200 ezer hektárral kevesebb területet sújtott aszálykár, mint két éve.

