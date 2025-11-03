A sokkoló igazság – Miért landol a szelektív 75%-a még mindig a vegyes kukában? + videó
2025. november 03., hétfő 18:30
A 21. század egyik legnagyobb kihívása a lábunk előtt hever – szó szerint, a szemetesünkben. A MOHU komoly eredményeket ért el a hulladékkezelésben, mégis sokkoló a tény: a szelektív hulladék közel 75 százaléka még mindig a vegyes kukában landol. A Radar ma este ennek a paradoxonnak jár utána: miért vagyunk még mindig restek helyesen gyűjteni, és milyen kreatív eszközökkel (influenszerek, művészek) próbálják megváltoztatni a berögződéseinket?
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.