A Radar 2024-ben is ott volt a tűzvonalban + videó

A Radar stábja idén is többször lehetőséget kapott arra, hogy éles bevetéseken vehessen részt a rendőrökkel. Év elején először a Nemzeti Nyomozó Irodával tarthattunk egy elfogásra, vagy ahogyan a zsaru szlengben nevezik, egy ütésre.

Nem csak az NNI-t, hanem a Pest Vármegyei Nyomozókat is elkísérhettük egy elfogásra. Egészen pontosan több helyszínen egy időben csaptak le egy sorozatbetörő banda tagjaira. Ahogyan mindig, most is eligazítással kezdődött az akció. Varga Béla az egyik legrutinosabb rablási nyomozó Magyarországon, ő irányította az egyik helyszínt.