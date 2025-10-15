A nagy uborkás cigicsempészet: A NAV lecsapott a román családi vállalkozásra

A román leleményesség nem ismer határokat, de a magyar pénzügyőrök ébersége sem. A NAV munkatársai az M1-es autópályán lepleztek le egy "zöldségszállítmányt", ahol az uborka alatt több ezer doboz cigaretta lapult. A sofőr meséje a nagy angliai családi ebédről nem hatotta meg a hatóságokat.
