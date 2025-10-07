Keresés

A mi adónkból élnek luxusban! Botrány: Migránsok tízezrei élnek 4 csillagos hotelekben! + videó

2025. október 07., kedd 18:00 | Hír TV

Luxus Migráció: Migránsok tízezrei élnek három és négycsillagos hotelekben Németországban és Angliában – 6,4 millió forintért hat hónapra! Az ellátás uniós és állami költség, ami az adott ország állampolgáraitól vesz el forrásokat. Betelt a pohár! Már 110 ezer ember tüntetett az illegális migráció ellen, miközben Donald Trump is figyelmeztet a válságra. - Radar

  • A mi adónkból élnek luxusban! Botrány: Migránsok tízezrei élnek 4 csillagos hotelekben! + videó

Luxus a migránsoknak: Svédasztalos reggeli az adófizetők pénzén!

A luxus migráció példátlan botránya rázza meg Németországot és Angliát! Jól hallották: illegális bevándorlók tízezreit szállásolják el euro- és fontmilliókért kényszerűségből a befogadó országok olyan szállodákba, amelyek már-már a négycsillagos kategóriába tartoznak. A számok megdöbbentőek: egyetlen migráns elszállásolása 6 hónapra körülbelül 16300 euróba, vagyis csaknem 6,4 millió forintba kerül! Ez az összeg az uniós és állami költségvetést terheli, ami egyenesen a mi adónkból megy el, miközben az adott ország állampolgárai nehézségekkel küzdenek. A migránsok jelenléte – az elszállásolás, élelmezés, orvosi ellátás – miatt a német nagyvárosok a pénzügyi terhek alatt összeroppannak.

 Betelt a pohár: 110 ezer ember vonult utcára

 A közfelháborodás egyre nő: a társadalmi elégedetlenséget már jól jelzik a tiktokerek hangjai is. Egy hannoveri tiktoker rámutatott: „Miközben sok német alig tudja kifizetni a bérleti díját, a kormány luxusszállásokra költi a pénzt.” A briteknél betelt a pohár: Londonban 110 ezer ember tüntetett az illegális migráció ellen, miközben a migrációt támogatók mindössze 5-en voltak. Egy tüntető (Sandra Mitchell) drámai szavakkal fejezte ki a helyzetet: „Vannak itt emberek, veteránok, akik értünk harcoltak, és most az utcán fekszenek, miközben a migránsok 4 csillagos szállodákban, ingyenes ellátást kapnak!”

 Donald Trump és a felelőtlen brüsszeli politika figyelmeztetése

 A migrációs válság kezelése nagyobb problémát jelent, mint korábban gondolták az európai politikusok. Donald Trump amerikai elnök az ENSZ Közgyűlésén egyenesen figyelmeztetett: a bevándorlás „tönkreteszi az országodat, és tenned kell valamit ellene.” A kezdeti felelőtlen brüsszeli politika miatt az anyagi terhek a lakosságra hárulnak, a tisztviselők védekezése szerint ezek "átmeneti megoldások", de jól látható: a szálloda-modell várhatóan 2026-ban is folytatódik. A nemzeti érdekekkel szemben álló brüsszeli elitnek és a helyi kormányoknak ki kell mondani: ideje megállítani az illegális migrációt, mielőtt végleg felélik az adófizetők pénzét!

További híreink

