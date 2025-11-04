A „megváltás” ára – A komlói mérgezés hátborzongató tanulságai + videó

Vezércikk – Újabb botrány fokozza a káoszt a Tisza Párton belül + videó

Csattanás az M43-ason – több mint 50 utas érintett a buszbalesetben

Amfetamint és kokaint is fogyasztott rendszeresen a lebukott magyar rapsztár

Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó

A világháború előszele: az unióban sorra töltik fel a kaszárnyákat

A PestiSrácok a Bem téren emlékezik a Halhatatlanok napján. Üzenetük: a hősök példája ad erőt a mai béke és szabadság megvédéséhez.

Élesen bírálta Orbán Viktor miniszterelnököt Ukrajna csatlakozási törekvéseinek akadályozása miatt Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor vétója az orosz elnök javát szolgálja.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.