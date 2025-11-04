A „megváltás” ára – A komlói mérgezés hátborzongató tanulságai + videó
2025. november 04., kedd 18:45
| Hír TV
Vannak bűnügyek, amelyek a puszta tények szintjén is megdöbbentőek, de a mögöttük rejlő emberi és morális mélységek egyenesen hátborzongatóak. A Radar ma este a komlói mérgezés ügyét tárja fel, ahol két nő – a sértett menye és egy szakképzett ápoló – fogott össze egy 86 éves asszony halálának felgyorsításáért. Egy történet a józan ész és az erkölcs teljes csődjéről, és egy bűntény, ami talán sosem derül ki, ha a tettesek nem fordulnak egymás ellen.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.