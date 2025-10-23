A mecseki láthatatlanok + videó

Megosztás itt:

Bevetették magukat a mecseki erdőkbe, és partizán módszerekkel támadták a Vörös Hadsereg katonáit. Ők voltak a mecseki láthatatlanok.

A szovjetek a harckocsikkal, tankokkal nem tudtak az erdőben közlekedni, ezért nehezen lehetett felvenni a küzdelmet az utolsó forradalmárokkal.

Az ellenállók több páncélost harcképtelenné tettek, és sok szovjet katonát megsebesítettek. A sikerük a helyismereten és a leleményességükön múlott. Volt, amikor olajjal öntötték le a meredek hegyi utakat, amelyekről a harckocsik megcsúsztak, és leborultak.

Az '56-os forradalom utolsó harcosai november közepére jelentős veszteségeket szenvedtek. Sokuk megsebesült, vagy elfogták őket. Voltak, akik feladták a harcot és hazamentek, többen pedig megbetegedtek a hidegben. Végül alig több mint ötvenen maradtak.