A mecseki láthatatlanok + videó

2025. október 23., csütörtök 18:00 | HírTV
1956 szabadságharc Mecsek forradalmárok partizánok

Az 1956-os forradalom leverése után Pécs környékén néhány száz forradalmár felesküdött: akár életük árán is tovább harcolnak Magyarország szabadságáért.

Bevetették magukat a mecseki erdőkbe, és partizán módszerekkel támadták a Vörös Hadsereg katonáit. Ők voltak a mecseki láthatatlanok.

A szovjetek a harckocsikkal, tankokkal nem tudtak az erdőben közlekedni, ezért nehezen lehetett felvenni a küzdelmet az utolsó forradalmárokkal.

Az ellenállók több páncélost harcképtelenné tettek, és sok szovjet katonát megsebesítettek. A sikerük a helyismereten és a leleményességükön múlott. Volt, amikor olajjal öntötték le a meredek hegyi utakat, amelyekről a harckocsik megcsúsztak, és leborultak.

Az '56-os forradalom utolsó harcosai november közepére jelentős veszteségeket szenvedtek. Sokuk megsebesült, vagy elfogták őket. Voltak, akik feladták a harcot és hazamentek, többen pedig megbetegedtek a hidegben. Végül alig több mint ötvenen maradtak.

Elfeledett magyar hősök + videó

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevői nem akartak hősök vagy mártírok lenni. Hétköznapi életet szerettek volna élni, akár a legtöbb ember. A történelem azonban döntés elé állította őket.

