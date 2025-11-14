A magyar borvilág legfényesebb estéje idén is megtöltötte a Szépművészeti Múzeum csarnokait + videó
Megosztás itt:
2025. november 14., péntek 18:45
| Hír TV
A Szépművészeti Múzeumban már hagyományszerűen megrendezett díjátadó gála negyedik éve szolgál iránytűként mindazoknak, akik kíváncsian, de talán bizonytalanul közelednek a borokhoz. Az est célja, hogy a borkóstolás legizgalmasabb arcát mutassa meg, ahol a gasztronómia, az élőzene és a művészet harmóniája teszi teljessé az élményt.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Gyerekek, tudósok és űrhajósok együtt álmodtak a jövőről a II. Hazai Űrkongresszuson. És ha minden így megy tovább, a következő magyar, aki a csillagok közé jut, lehet, hogy már most ott ült a nézők között!