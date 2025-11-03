A láthatatlan sebek – Amikor az állat nem vérzik, hanem csendben szenved + videó

400 milliárd dollárba kerül, hogy Ukrajna folytathassa a háborút + videó

Orbán Viktor: Nem maradt más balek, aki beszállna Kijev finanszírozásába, mint az Európai Unió + videó

Láncreakció – Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat + videó

Így csapódik le idehaza a brüsszeli „bolsevik” tempó a Tisza-jelenségben + videó

Elkeserítő – a drámai vízhiány miatt kiszáradt a Fátyol-vízesés + videó

Amit mindenki elhallgatott – 200 ezer áldozat, nulla bocsánatkérés és hátborzongató csend: a nagy adatárulás

Csörte – 14. havi nyugdíj és ami mögötte van + videó

Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja

Radar - Sokkoló adat! A szelektív hulladék 75%-a még mindig a vegyes kukába kerül. Elemezzük a lustaság okait és a MOHU harcát a jobb arányokért.

Nyolcan szenvedtek életveszélyes sérüléseket abban a késeléses támadásban, amely szombat este történt Angliában egy vonaton - mondta hétfőn a londoni alsóházban Shabana Mahmood brit belügyminiszter.

