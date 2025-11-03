A láthatatlan sebek – Amikor az állat nem vérzik, hanem csendben szenved + videó
2025. november 03., hétfő 18:16
Ha állatkínzásról hallunk, azonnal a fizikai brutalitásra gondolunk. Dr. Fodor Kinga állatorvos szerint azonban a leggyakoribb és legfájdalmasabb bántalmazás csendben történik: ez az elhanyagolás. A Radar ma este ezeket a láthatatlan sebeket vizsgálja – a közöny, a magány és a nemtörődömség bűnét, amely egy egész életet képes végigszenvedtetni egy állattal.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.