A láthatatlan sebek – Amikor az állat nem vérzik, hanem csendben szenved + videó

2025. november 03., hétfő 18:16 | Hír TV

Ha állatkínzásról hallunk, azonnal a fizikai brutalitásra gondolunk. Dr. Fodor Kinga állatorvos szerint azonban a leggyakoribb és legfájdalmasabb bántalmazás csendben történik: ez az elhanyagolás. A Radar ma este ezeket a láthatatlan sebeket vizsgálja – a közöny, a magány és a nemtörődömség bűnét, amely egy egész életet képes végigszenvedtetni egy állattal.

  A láthatatlan sebek – Amikor az állat nem vérzik, hanem csendben szenved + videó

Újabb részletek az angliai késes támadásról

Újabb részletek az angliai késes támadásról

Nyolcan szenvedtek életveszélyes sérüléseket abban a késeléses támadásban, amely szombat este történt Angliában egy vonaton - mondta hétfőn a londoni alsóházban Shabana Mahmood brit belügyminiszter.

Háború Ukrajnában

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

