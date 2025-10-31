A „láthatatlan” dílerek bukása – Így csapott le az NNI a darknet magyar uraira + videó
2025. október 31., péntek 18:00
| Hír TV
A mai adásban egy olyan bűnügyi történetet mutatunk be, amely méltó egy modern kori high-tech krimihez. Azt hitték, az anonimitás pajzsa mögött, a darknet és a Telegram titkosított csatornáin rejtőzve büntetlenül árulhatják a mérget – de tévedtek. A „Tartaros” művelet során az NNI bebizonyította: nincs digitális rejtekhely. Lerántjuk a leplet a kibertér hamis biztonságérzetéről.
Miközben a hazai közélet apró-cseprő vitáktól hangos, a magyar diplomácia a világpolitika csúcsán játszik. Orbán Viktor kijelentette: „Magyar napot tartunk Washingtonban.” Mai adásunkban ezt a kiemelt fontosságú látogatást is elemezzük: milyen súllyal bír a magyar békepárti álláspont, és mit jelent ez a nemzeti érdek érvényesítésében?
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.