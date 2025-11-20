A karácsonyi hajsza ára: Így kerüld el az adathalász csapdákat és a csaló webshopokat az ünnepi szezonban + videó
2025. november 20., csütörtök 18:30
Hír TV
Az online kiskereskedelem robbanásszerű növekedése – tavaly 114 millió megrendeléssel – új kihívásokat teremtett a karácsonyi időszakban. A kényelem ára azonban a fokozott kockázat: az ORFK szakértője szerint a "digitális türelmetlenségre" építő csaló webshopok és adathalász SMS-ek jelentik a legnagyobb veszélyt. A Magyar Posta és a rendőrség közös üzenete a megfontoltság és a tudatos tervezés fontosságára hívja fel a figyelmet.
