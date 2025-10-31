Keresés

A Harsányi-féle agyzselé – Így lazít a Hír Tv szombat este + videó

2025. október 31., péntek 18:15 | Hír TV

Unja már a száraz híreket és a világmegváltó elemzéseket? Szeretne szombat este végre csak lazítani a kanapén? Akkor van egy jó hírünk: jön a Harsány! Harsányi Levente, a showbiznisz örök napfénye beköltözik a HírTV-re, hogy a tényeket nyakon öntse egy kis humorral. Mai adásunkban bekukkantunk a kulisszák mögé, ahol a cél nem a megfejtés, hanem a jókedv!

  • A Harsányi-féle agyzselé – Így lazít a Hír Tv szombat este + videó

Lemondott Orbán Viktor legélesebb bírálója + videó

Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát

Antiszemita hullám söpör végig Olaszországon – a gimnáziumok és egyetemek is lángra kaptak + videó

