A Harsányi-féle agyzselé – Így lazít a Hír Tv szombat este + videó
2025. október 31., péntek 18:15
| Hír TV
Unja már a száraz híreket és a világmegváltó elemzéseket? Szeretne szombat este végre csak lazítani a kanapén? Akkor van egy jó hírünk: jön a Harsány! Harsányi Levente, a showbiznisz örök napfénye beköltözik a HírTV-re, hogy a tényeket nyakon öntse egy kis humorral. Mai adásunkban bekukkantunk a kulisszák mögé, ahol a cél nem a megfejtés, hanem a jókedv!
Miközben a hazai közélet apró-cseprő vitáktól hangos, a magyar diplomácia a világpolitika csúcsán játszik. Orbán Viktor kijelentette: „Magyar napot tartunk Washingtonban.” Mai adásunkban ezt a kiemelt fontosságú látogatást is elemezzük: milyen súllyal bír a magyar békepárti álláspont, és mit jelent ez a nemzeti érdek érvényesítésében?
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.