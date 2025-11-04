A háborús pszichózis terjed – Visszatér a sorkatonaság Európába + videó
2025. november 04., kedd 18:15
Miközben Magyarország a béke hangján beszél, körülöttünk egyre hangosabb a fegyvercsörgés. A Radar ma este egy nyugtalanító jelenségnek jár utána: az orosz–ukrán háború árnyékában egyre több európai ország állítja vissza a sorkatonaságot. Horvátország, Németország, Dánia – a lista egyre bővül. Vajon ez valóban a védelemről szól, vagy a brüsszeli háborús pszichózis újabb tünete? Ezt vizsgáljuk!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.