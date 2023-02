A Fradi-Újpest utóélete

A Fradi-Újpest világszinten is ismert és elismert összecsapás. A két fővárosi klub 118 év alatt 237-szer találkozott egymással a futballpályán..

A magyar labdarúgásban a Fradi-Újpest körülbelül ahhoz hasonlítható mint a spanyol bajnokságban az El Classico a Real Madrid és a Barcelona között, vagy Lazio Róma, netán egy Celtic-Rangers rangadó Skóciában.

A legnagyobb rangadókra vagy a nemzetközi meccsekre a ferencvárosi tábor látványos koreográfiákkal szokott készülni.