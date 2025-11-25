Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 25. Kedd Katalin napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Radar

A feketegazdaság ezer arca: Bútorszállítónak álcázott csempész és hamis mosószer a NAV hálójában + videó

2025. november 25., kedd 18:15 | Hír TV
NAV Csempészet Jövedéki törvénysértés Illegális dohány Hamisítvány

A kreativitás a bűnözésben is határtalan, de a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ébersége ismét erősebbnek bizonyult. Bútorszállítónak álcázott csempész, családi házban működő illegális dohányüzem és hamis mosószerek – a pénzügyőrök legutóbbi fogásai rávilágítanak a feketegazdaság sokszínűségére és a költségvetési csalások elleni harc fontosságára.

  • A feketegazdaság ezer arca: Bútorszállítónak álcázott csempész és hamis mosószer a NAV hálójában + videó

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei összehangolt akciósorozat keretében mért csapást a feketegazdaság különböző szegmenseire, leleplezve a csempészek egyre kreatívabb módszereit. Míg az egyik esetben egy bútorszállítónak álcázott jármű konyhaszekrényeinek mélyéről került elő több mint 4000 doboz török cigaretta, addig egy nyírségi családi házban komplett illegális dohányfeldolgozó üzemet számoltak fel, ahol másfél mázsa alapanyagot és a gyártáshoz szükséges eszközöket is megtalálták.

A hatósági fellépés azonban nem állt meg a jövedéki termékeknél, a pénzügyőrök több mint 1700 flakon hamisított mosószert is kivontak a forgalomból, ezzel a költségvetési csalás mellett iparjogvédelmi jogsértés miatt is eljárásokat indítottak, a gyanúsítottakra pedig milliós nagyságrendű bírságok várnak.

 
 

További híreink

Kvíz a nagymama házából – Ön ismeri még ezeket a régi tárgyakat?

Brutális feketeleves: 1300 milliárdos megszorítást zúdítana a magyar családokra a Tisza Párt + videó

Mikes Anna és Krausz Gábor forró ölelésébe belepirulsz - Fotó

Liverpoolban állítják, Szoboszlai helyét egy ismeretlen srác veheti át megmentőként

Mesés videó! Így néz ki a Kincsvadászok sztárjának hófedte álomotthona

Zelenszkij hiába reménykedett, megjött a pofon Amerikából

Orbán Viktor: Ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre

Thierry Henry Wirtzről: Itt nem elég csak futni…

Kiderült, hogy melyik a legkedveltebb magyar borvidék

További híreink

Kiderült, hogy melyik a legkedveltebb magyar borvidék

A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok

A baloldali politikusok és szakértők a Tisza Párttal folytatják munkájukat + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az amerikai pénzügyminiszter élesen nekiment az orosz szankciókon pörgő Európának
2
Orbán Viktor: Ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre
3
Vezércikk – Lázadoznak az aktivisták a Tisza kamu-előválasztása miatt + videó
4
Eldőlt Marco Rossi sorsa
5
Új irány az energiastratégiában: Magyarország Szlovákia irányába indít gázszállítási kapacitásbővítést
6
Napindító – Kellog: Két méterre vagyunk a háború végétől + videó
7
A leállás veszélye fenyegeti a pancsovai olajfinomítót
8
Az európai vezetők rettegnek a háború utáni elszámoltatástól + videó
9
Tarr Zoltán: Brüsszel mindent jól csinál a migrációval kapcsolatban + videó
10
Láncreakció – Katonai szövetséggé alakítanák az uniót + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!