A diplomácia néma nyelve – Mit üzen a kézfogás a Trump–Orbán találkozón?
2025. november 06., csütörtök 18:15
| Hír TV
November hetedikén Orbán Viktor Donald Trumppal találkozik Washingtonban. A politikai téteken túl azonban a találkozónak van egy láthatatlan, de kőkemény szabályrendszere is. A Radar ma este Gáspár Ágnes protokoll szakértővel annak jár utána, mit üzen a kézfogás, az öltözet vagy az ülésrend a diplomácia néma nyelvén.
