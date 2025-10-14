A csinos műsorvezető, aki nem is létezik: Te is bedőlnél a legújabb átverésnek?

Tilly Norwood, a bájos színésznő, aki felrobbantotta az internetet, valójában nem is létezik. Ő, és a hozzá hasonló MI-kreálmányok egy új, veszélyes korszakot jelentenek, ahol már a saját szemünknek sem hihetünk. Híradónk bemutatja, milyen könnyű ma megtévesztő videókat készíteni, és milyen veszélyeket rejt a technológia.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.